Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı vampir dizisi Yaşamayanlar'ın yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul’74'ün birlikte üstlenen,başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı "Yaşamayanlar" adlı internet dizisinin uzun süredir merakla beklenen yayın tarihi açıklandı.

Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan "Yaşayamayanlar" 6 Eylül’de BluTV’de yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce İrem İlaçan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.