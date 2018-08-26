Yasak Elma ekibine bir şok daha!

Uçan Kuş'un haberine göre, taciz iddiası davasında hakkında takipsizlik kararı çıkan Talat Bulut’un, diziye dönmesi yeni sezon çekimlerinin ertelenmesine neden oldu.

OYUNCULAR TALAT BULUT’UN DÖNMESİNDEN RAHATSIZ

İlk olarak 12, ardından 20 Ağustos’a ertelenen çekim, ay sonu gelmesine rağmen gerçekleşmedi. Bir an önce yeni bölümün çekilmesi gerektiğini söyleyen oyuncuların, moralsiz olduğu konuşuluyor. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve birçok oyuncunun, Bulut’un kadroda kalmasına sıcak bakmadığı da iddialar arasında.