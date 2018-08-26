Haluk Levent konserde hayranlarından ne istedi?

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde konser veren Türk rock müziğinin güçlü ismi Haluk Levent, kendisini balkondan izleyen vatandaşlara şarkıyla seslenip ayran istedi. Gönderilen ayranı sahnede içen sanatçı, daha sonra konsere devam etti.

Sözcü’nün haberine göre Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hayranlarına yayımlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ‘Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide de oynamayı çok istediğini anlatıp Kanuni Sultan Süleyman rolünü canlandıran Halit Ergenç ile de görüştüğünü ve dizinin rüyasına bile girdiğini anımsatan Levent, “Ben hep o dizide oynamak istedim” diye konuştu.

Sevilen şarkılarını seslendirip hayranlarıyla bol bol selfie yapan, dans da eden Haluk Levent, 2 saatten fazla süren konserini İzmir Marşı’yla tamamlayıp sahneden alkışlarla ayrıldı.