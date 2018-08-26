Ünlü oyuncu çiftten kötü haber!

İstanbullu Gelin dizisinde iki sevgiliyi oynayan Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu yollarını ayırdı.

Genç oyuncular, yaklaşık 2 sezon rol aldıkları dizi öncesi tanışıp beraberlik yaşamaya başlamıştı. Hira Koyuncuoğlu cephesinden gelen haberlere göre çiftin arası bozuldu ve bir ay önce karşılıklı ayrılık kararı alındı.

Son dönemde Show TV'de ekrana gelen 'Meleklerin Aşkı' dizisinde başrol oynayan Berkay Hardal'ın yoğun temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadığı da öğrenildi. Koyuncuoğlu ve Hardal'ın sosyal medya sayfalarında yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.(Medya Tava)