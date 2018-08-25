'Homoseksüel iddialarını onlar çıkardı'

Mehmet Ali Erbil, uzun dönemdir aşık olmadığını söyleyerek, hakkında çıkarılan homoseksüel söylentilerinin de birlikte olmadığı kadınlar tarafından ortaya atıldığını savundu.

Posta’ya bir söyleşi veren Mehmet Ali Erbil, boşanmalarıyla ilgili hatanın yüzde 90’ının kendisine ait olduğunu belirterek, ” Bazıları buna rağmen beceriyor ama şunu kabul edelim, erkeklerin yüzde 99'u tek eşli değil. Doğada da yok bu, hayvanlarda da yok. Bir de ilişkide çabuk sıkılıyorum ben” dedi.

UZUN ZAMANDIR AŞK YOK

Erbil, uzun zamandır hayatında aşk olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

“Aşk kolay değil öyle. Uzun zamandır yok. Başta güzel bir his oluyor. Ama sonra hemen, yemek yiyişinden, sigara içmesinden, rakı içmesinden nem kapıyorum. Zaten nefret ederim rakı içen kadından. Hiçbir eşim de içmezdi. Eşlerimle de hiç hadi akşam yemeğinde bir kadeh şarap içelim demezdik.”

Hakkındaki homoseksüel iddialarıyla ilgili de ilginç ifadeler kullanan Erbil, bu iddiaları birlikte olmadığı kadınların çıkardığını savundu.