Cem Yılmaz: Evimi gözetliyorlar, bu normal mi?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasındaki aşk magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Önceki gün birlikte konsere giden ünlü çift, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cem Yılmaz, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi reddetti. Korumalar, hayranlarını Yılmaz'dan uzak tutmak için yoğun çaba harcadı.

Cem Yılmaz ise, konuyla ilgili hakkında çıkan haberlere adeta ateş püskürdü.

Yılmaz'ın tweetleri şöyle:

"Cok tuhaf...Konsere gittik dün cok güzeldi. Önümüzde konser alanının görevlilileri lütfen oturun konser başlayacak,yapmayın buraya toplanmayın diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı...Yarın “etten duvar ördürdü , korumaları dehset saçtı” yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar !

Mart ayında Londra Apollo da sahneye çıkıcam ...Salonun 18 yaş kuralı var...onu da salonun web sitesinden alıp +18 haberi yapmışlar :) Niye acaba ! Sanki içerik ile ilgili vayy yasak gelmiş gibi...Tuhaf

Bir küçük konu da şu 1 haftadır evin karşısındaki tepede teleobjektifle evi gözetliyorlar bunlar normal mi ben yine normal bi insan olarak sorayım da....Belki benim kafada bi iki makul insana bi haber vermiş olurum.

Velhasıl yine bi nefret ettirme çalışması var gibi....Bence boşa bi uğraş ama siz bilirsiniz."