Kenan Doğulu, o şarkıyı Beren Saat'e yazmış!

Kenan Doğulu, 'yosun' şarkının hikayesini NTV’deki ‘Bayram Özel’ programında anlattı. Ünlü müzisyenin açıklamaları şöyle:

"Çok özel bir ilişkimiz var. Biz hayat arkadaşlığı yapıyoruz. Birbirimizi besliyoruz, eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Şarkının sözleri bir anda döküldü. Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum.”

BEREN SAAT ŞARKIYI DİNLEYİNCE NE YAPTI?

“Şarkıyı Beren Saat dinleyince ne hissetti?” sorusuna Kenan Doğulu, "Çok duygulandı. Gözlerinden duyguları hemen belli olur. İçinin gözlerine geldiği anlar vardır. Şarkıyı dinleyince öyle oldu" cevabını verdi.

"EŞİM TATLILIK YAPMAK İSTEDİ"

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun Dominik’te çekilen son klibi ‘Issız Ada’da rol almıştı. Doğulu, eşinin dans ettiği görüntüler hakkında, “Eşim tatlılık yapmak istedi. Güzel bir hatıra oldu” şeklinde konuştu.