Cem Yılmaz'a 18+ şartı

Cem Yılmaz, altı yılın ardından yeni stand-up şovuyla sevenleriyle buluşacak. Komedyen, gösterinin prömiyerini, 9 Mart 2019’da İngiltere’nin başkenti Londra’da yapacak. Yılmaz, şehrin en popüler eğlence merkezlerinden Eventim Apollo’da sahneye çıkacak. 5 bin kişi kapasiteli alanda, 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta oyuncuyu izleyecek. Altı kategoriye ayrılan koltuklar, 45.25-111 euro arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Ayakta biletlerse, üç gün içinde tükendi.

Esprilerinde argo kelimeler kullanan şovmene 18 yaş sınırın getirilmesi, gösterinin en dikkat çeken detaylarından biri olarak öne çıkıyor. 15-18 yaş arasındakilerse, şovu yanlarında aileleri varsa izleyebilecek. Biletlerin satışa sunulduğu sitede komedyen için, “Dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, yeni şovunun dünya prömiyeriyle Londra’ya geliyor” sözlerine yer verildi.