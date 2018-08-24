Kendall Jenner özür diledi

ABD'li model Kendall Jenner (22), geçtiğimiz hafta verdiği röportajda "Hiçbir zaman bütün defilelere çıkan modellerden olmadım. Hep seçici oldum" demişti. Bu açıklama üzerine birçok model, Jenner'ı eleştiri yağmuruna tutmuş, onun gibi zengin bir aileden gelmediklerini söylemişlerdi.

Podyumların aranan ismi olan Kendall Jenner, eleştiriler üzerine twitter'dan açıklama yaptı.

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren genç model, "Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum" ifadelerini kullandı.