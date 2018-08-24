Haluk Levent: Edis'i döveceğim!

Haluk Levent, Onedio isimli dijital platformda sevenlerinden gelen soruları yanıtladı. Edis'in kuzeni ile yeğeni evli olan Levent, “Kim daha yakışıklı?” sorusuna, “Edis, kim? Şöyle bana bakın. Geçen Edis’i gördüğümde, ‘Bak böyle güzel güzel çıkıyorsunuz. Seni döverim’ dedim. Kızlar Edis’le fotoğraf çektirmek istiyorsanız, Haluk Abi’nizle iyi geçinin” cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı, “Senin ne kadar yardımsever ve iyi kalpli olduğunu biliyoruz. Güzellik yapıp Edis’le beni tanıştırır mısınız?” yorumu üzerine ise “Artık çok oldun. Valla döveceğim Edis’i” diyerek güldürdü.

"EDİS, HALUK ABİSİNİN HİMAYESİNDE"

Haluk Levent, geçtiğimiz kış twitter hesabından yaptığı paylaşımla Edis'le akraba gibi olduklarını esprili bir dille açıklamıştı: Benim yeğen Edis'in kuzeni ile evli. Bu sebeple akraba gibiyiz. Kısaca Edis , Haluk abisinin himayesinde. Ona kötü konuşan bana konuşmuş olur , döverim.