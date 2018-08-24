En çok şikayet alan diziler belli oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılın ilk 6 ayında en çok şikâyeti reyting rekortmeni diziler için aldı. Bu dönemde dizilerle ilgili, geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artışla 30 bin 358 şikâyet yapıldı.

RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan rapordan derlenen bilgilere göre, kuruma bu yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 69 bin 772 şikâyet ulaştı.

Şikâyetlerin 34 bin 674'ü RTÜK Çağrı Hattı, 29 bin 3'ü RTÜK'ün web sayfası, 3 bin 605'i kurumun mobil uygulaması ve 2 bin 490'ı da e-devlet üzerinden iletildi. Geçen yılın aynı dönemindeki 89 bin 40 vatandaş şikâyeti dikkate alındığında şikâyetlerde düşüş gözlemlendi.

En fazla erkekler şikâyet etti



Verilere göre, televizyon yayınlarını yüzde 68 oranıyla en fazla erkekler şikâyet etti. Şikâyetlerin yüzde 32'si ise kadınlardan yapılırken yayınlara yönelik en çok 26-30 yaş aralığındaki kişilerce şikâyette bulunulduğu belirlendi.

RTÜK'e iletilen vatandaş bildirimleri özellikle ocak, şubat ve mart aylarında yoğunluk gösterdi. Şikâyetler, ocak ayında 12 bin 465, şubatta 29 bin 913, martta ise 9 bin 787 olarak gerçekleşti.

Özellikle şubat ayındaki şikâyet artışında, Show TV'de yayımlanan Çukur isimli dizide trafik polislerine yönelik bir sahnenin toplumda rahatsızlık yaratması etkili oldu.

Dizi film şikâyeti 5 kat arttı



Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre, en fazla şikâyet edilen program türü 30 bin 358 bildirimle dizi filmler oldu. 2017'nin aynı döneminde toplam 6 bin 409 olan dizi film şikâyetiyle kıyaslandığında yaklaşık 5 kat artış yaşandı.

Dizi filmleri 7 bin 196 şikâyetle sohbet programları, 4 bin 239 şikâyetle "tele-alışveriş", 3 bin 557 şikâyetle haber bültenleri ve 2 bin 952 şikâyetle "reality show"lar izledi.

İzleyicilerin dizi filmlerle ilgili şikaâyetçi oldukları konuların başında, ahlaki normlara ve aile yapısına uygun olmayan içerikler geldi. Dizilere yönelik şikâyetler en çok yüzde 41 oranı ile üniversite mezunları tarafından yapıldı.

Evlilik programları gitti, diziler geldi



Geçen yıllarda program türlerine yönelik şikâyetlerde "evlilik programları" birinci sırayı alırken, bu programların 2018'de yayından kaldırılmasıyla dizi film şikâyetleri ön plana çıktı.

Örneğin, 2017'nin ilk 6 ayında "Evleneceksen Gel" isimli programa 15 bin 141, "Esra Erol'da" isimli programa 12 bin 582, "Zuhal Topal'la" isimli programa da 12 bin 111 şikâyet iletilmişti.

İzleyici şikâyetlerinde geçen seneye göre düşüş yaşanmasında en çok şik3ayet edilen evlilik programlarının sona ermesinin etkisi olduğu belirtildi.

En çok "Çukur" şikâyet edildi



2018'in ilk 6 aylık döneminde en çok şikâyet edilen program 11 bin 599 bildirimle "Çukur" dizisi oldu. Bunu 7 bin 659 şikâyetle "Sen Anlat Karadeniz" dizisi, 6 bin 486 şikâyetle "Adnan Oktar ile Sohbetler", 2 bin 145 şikâyetle "Yeni Gelin" dizisi ve bin 207 şikâyetle de "Avlu" dizisi takip etti.

Vatandaşlar genel olarak şikâyetlerinde 77 bin 551 kez en çok "program uyarılsın/ceza verilsin/kaldırılsın/kanal kapatılsın" talebini RTÜK'e iletti. Bu talep en fazla "Çukur", "Sen Anlat Karadeniz", "Yeni Gelin" ve "Avlu" gibi dizilere yönelik ön plana çıktı.

Şikâyet türlerinde ikinci sırada 76 bin 282 bildirimle "genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık" yer aldı. Bunu 33 bin 563 bildirimle "çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verici yayın", 24 bin 88 bildirimle "ırk, renk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farklılıklarını kin ve düşmanlığa sevk edecek türde içerikler" izledi.

Reklamlara da şikâyet yağdı



RTÜK, ilk 6 ayda reklamlar ve tele-alışveriş yayınlarıyla ilgili de toplam 6 bin 877 şikâyet aldı. Bu şikâyetlerde birinci sırada bin 969 ile cinsel ürün satışı yapılan reklamlar yer aldı.

"Bitkisel ürün" satışının yapıldığı doğrudan satış reklamları ise 902 şikâyetle en çok şikâyet edilen ikinci kategori oldu. Bu kategoriyi reklam kuşakları izlerken vatandaşlar 880 bildirimle en fazla reklamların süre ve sıklıklarından şikâyetçi oldu.