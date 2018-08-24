Cem Adrian: Taşıyıcı anne arıyorum

Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına “Taşıyıcı anne arıyorum” diyen Adrian’a, takipçilerinden “Umarım bulabilirsin”, “Evlat edinebilirsiniz” ve “Çok tatlı insansın” gibi yorumlar yapıldı.

Yorum yapanlardan birisi de ünlü manken Didem Soydan oldu. Soydan, “Cem Bey merhaba” dedi.

Bu arada başka bir hesap Adrian’ın bu fotoğrafını tekrar paylaştı. Adrian, bunun üzerine yeni bir mesaj yayınladı ve “Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına ‘Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına’ yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum” dedi.