Usta oyuncu role girmek için sokaklarda yatıp kalktı

Usta oyuncu Taner Barlas, 'Bücür' adlı sinema filminde sokak köpekleriyle arkadaşlık eden evsiz bir adamı canlandırdı. Usta oyuncu rolüne parklarda yatarak hazırlandı.

Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen oyuncularından, yönetmenlerinden Taner Barlas, yeni bir filmle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu role girmek için sokaklarda yatıp kalkıyor.

Parklarda yatan profesörü canlandırıyor

Taner Barlas'ın sokak köpekleriyle arkadaşlık eden, parklarda yatan 'Profesör'ü canlandırdığı 'Bücür'ü Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırcayönetirken filmin başrollerinde Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan, Ümit Erdim ve Dolunay Soysert yer alıyor.

Taner Barlas kimdir?

Sinema-Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve yazar Taner Barlas 1947'de Burdur'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve LCC Tiyatro Okulu mezunu olan sanatçı, ayrıca pandomim eğitimi aldı. Tiyatro ve pandomim eğitimini İngiltere'de ve Polonya'da geliştirdi.

Ulusal ve uluslararası çeşitli tiyatro ve pandomim festivallerine katıldı, oyunlar sergiledi. Çeşitli tiyatro ve pandomim oyunları yazdı, yönetti ve oynadı. 1984 yılında Taner Barlas Mim Tiyatro'yu kurdu. 5 yıl sanat yönetmenliğini yaptı.

Jackie Chan'in filminde de rol aldı

Sinema oyunculuğuna 1986'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Asiye Nasıl Kurtulur'daki 'Kerim' karakteriyle başlayan Taner Barlas, 2001'de İstanbul'da çekilen Jackie Chan'in 'Altın Yumruk İstanbul'da' adlı sinema filminde de rol aldı.