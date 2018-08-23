'Kadınlar yüzünden modadan soğudum'

Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bodrum’da sahne aldı. Artık moda programı yapmak istemediğini ifade eden Doğulu, “Modadan soğudum. Soğuma sebebim kadınlar” dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Pasha Club’ta sahneye çıkan Kemal Doğulu, çaldığı şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturdu. Mekanı tıklım tıklım dolduran yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu, kıvrak danslarıyla beğeni topladı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü DJ, “Yine her Çarşamba olduğu gibi Bodrum’dayız. Herkese mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.

'Modadan soğuma nedenim kadınlar'

Artık moda programı yapmak istemediğini ifade eden Kemal Doğulu, “Yeni bir projem var, modayla ilgili değil. Modadan soğudum, soğuttular beni. Modadan soğuma sebebim kadınlar. Gerçekten yoruldum. Tek erkek olarak o stüdyoda... İnşallah mümkünse moda yapmak istemiyorum. Ama başka projeler var, değerlendirmeye çalışıyorum. Çok şahane bir moda programı olursa neden olmasın fakat bizim yaptığımız gibi, ona yakın bir şey yapmak istemiyorum. Moda programları ile ilgili arıyorlar ve bana gelen formatları beğenmiyorum. Modayla alakalı olmayan bir format var, onunla ilgili düşünüyorum. Bakayım hangisine karar vereceğim” ifadelerini kullandı.

'Çok ünlü biriyle düet yapacağım'

Başka projelerinin olduğundan da söz eden Doğulu, “Yeni projelerim var, kışın bir tane düet yapacağım. Çok ünlü biriyle düet yapacağım ama sürpriz" şeklinde konuştu.