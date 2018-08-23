Acun Ilıcalı'dan Aslı Enver-Murat Boz açıklaması

TV8 ve TV8,5 kanallarının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı, önceki gün Bebek’teydi.

Arkadaşlarıyla buluşan Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti, eylül ayında açılışı gerçekleşecek olan yeme-içme restoranlarını inceledi.

Mekanla ilgili kısa bir keşifte bulunan ünlü çift, çıkışta gazetecilerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak kızları Melisa ile objektiflere poz verdi.

Acun Ilıcalı, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında bitiren Murat Boz ve Aslı Enver için "Bence barışırlar" açıklamasını yapmıştı. Bu sözleri hatırlatılan başarılı televizyoncu, "Demek ki öngörüm iyiymiş. Benimki bir temenniydi. Ben yakıştırıyorum. Tekrar birlikte olurlarsa sevinirim. Aslı çok değerli bir insan. Murat’ı da kardeşim gibi severim. Onların bileceği bir iş” şeklinde konuştu. (Milliyet)