Nejat İşler'den evlilik açıklaması

Türk sinemasının kült yapımları arasına giren 'Kaybedenler Kulübü' filminin ikincisi 'Kaybedenler Kulübü Yolda' adlı filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nejat İşler, kadınlara dair tespitlerde bulundu

Bundan birkaç yıl önce ölümden dönen ve iyileştikten sonra da Bodrum’a yerleşen 46 yaşındaki oyuncu Nejat İşler, 16 Mart’ta vizyona girecek olan filmi öncesinde Esquire dergisine konuştu.

"NE ZAMAN YATAĞA KOŞARIZ DİYE BAKMIYORUM"

“İlişkilere ve kadınlara artık nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna “Ne zaman yatağa koşarız diye bakmıyorum. Zaten uzun zamandır hayatımda kimse yok. Sevgili canlısı değilim. Yalnızlığımla barışığım, şımarık kadınlarla uğraşamam. Çok yorucular. Güzel vakit geçirelim yeter, başka bir şey istemem” yanıtını verdi.

“BİRİSİ İKNA EDERSE EVLENEBİLİRİM”

Evlilikle ilgili düşüncelerini de açıklayan Nejat İşler şunları söyledi:

“Çocukluğumdan beri etrafım kadınlarla dolu. Onların arasında kendimi iyi hissederim. Beni korur ve kollarlar. Galiba annelik duygularını tetikliyorum. Evliliğe gelince; Birisi gelip ikna edebilirse olabilir. O defteri tamamen kapatmadım.”