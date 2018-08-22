Hande Yener evleniyor mu?

Geçen günlerde ayrılıkları ile basına yansıyan çift çok uzun sürmeden tekrar barışma kararı aldı. Şenol'un kendisine ait kredi kartıyla alışveriş yaptığı ve sevgilisine de çanta aldığı iddialarına tepki gösteren Yener, "Bizim çok büyük bir aşk yaşadığımızı artık anlasınlar. Maddi bir ilişki varmışçasına haberler yapılıyor. Yakında da nikâhımızı kıyacağız. Kimse lütfen bize dil uzatmasın, bu ilişkinin sevgi ilişkisi olduğunu kabullensinler" açıklamasında bulundu.

Barışmalarının ardından ise Cem Şenol bir AVM’de görüntülendi ve Hande Yener’in kredi kartıyla alışveriş yaptığı, sevgilisine de çanta aldığı iddia edildi. Magazin basınına servis edilen bu haberlerin ardından Hande Yener haberlere tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı şu açıklamada bulundu:

“Bizim çok büyük bir aşk yaşadığımızı artık anlasınlar. Maddi bir ilişki varmışçasına haberler yapılıyor. Ne benim onlara ihtiyacım var ne onun. İşi gücü olan, ailesinin durumu gayet iyi olan bir kişi. Ben ona güya 1 milyon dolarlık bir mekan almışım…

800 TL’lik bir çanta almış bana ayaküstü beğenmiş, oradaki kişinin işgüzarlığı bu kendi uydurmuş. Ben böyle bir saçmalık hayatımda duymadım. Ama bunları her saniye açıklamak zorunda değiliz. Hani nerde benim aldığım 1 milyon dolarlık mekan!..

Biz maddiyata önem vermeyen insanlarız. Gazeteci arkadaşlarıma çok kırgınım, sormadan böyle bir şey yaptıkları için.

Çok canım sıkıldı bu habere. İnsanların maddi ilişkileri var, onlardan sanıyorlar bizi ama 2 senedir çok büyük bir aşk yaşıyoruz, yakında da nikâhımızı kıyacağız. Kimse lütfen bize dil uzatmasın, bu ilişkinin sevgi ilişkisi olduğunu kabullensinler, saygı göstersinler artık. Şoka girdik bu haberleri görünce."