Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, bugünkü köşe yazısıda, yeni sezona damga vurması beklenen yapımları kaleme aldı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

Bu yılın flaş yapımları neler?

Sektörün içinden, işin hem dizi seçme hem de pazarlama tarafında bulunan bir isme, “Bu sezon ilk bakışta hangi yapımlar dikkat çeker?” diye sordum. İki örnek verdi... Biri Atv’nin yeni işi ‘Bir Zamanlar Çukurova’. Fragmanı etkiliydi ve ister istemez akla ‘Hanımın Çitfliği’ geldi. Hatta, “Bir Orhan Kemal hikayesi daha olmaz mıydı?” diye soranlar olmuş. Senaryo tarafında Ayfer Tunç var, beklentiler yüksek. Bir filmi andırdığı yazılıp, çizildi. Kalemden nasıl çıkıyorsa, kime benzediği önemli değil. Bir de görüntü yönetmenine büyük iş düşüyor anladığım kadarıyla. Bazı işler imtihan niteliğindedir, ‘haydi konuştur bakalım’ dediklerinden... Arkadaşımın bir uyarısı daha vardı: “Bu iş iddialı ama Atv izleyicisi için zor olabilir.” Yani ağdalı ve fazla ‘sanatsal’ gelebilir seyirciye. Bunu da zaman gösterecek. Bir verdiği örnekse, Show TV’nin iddialı işi ‘Gülperi’. Nurgül Yeşilçay için “Tam istediği rol” yorumları yapılıyor. Timuçin Esen’le uyumu nasıl olacak merak ediliyor. Bir Yeşilçam esinlenmesi...

DİZİ YILI OLMAYACAK

Sohbete devam ettiğim isim, ekonomik sıkıntıların dizi sektörünü vuracağını, TV kanallarının farklı yöntemlere başvurabileceğini de söyledi. “Bütçeler daralır. Film ve formatlara yüklenme olabilir. Bazı gündüz işleri akşama, çok izlenen dilime geçebilir” şeklinde konuştu. Az ve öz diziyle, yazın temelleri atılan yarışmayla filmlerin devam etmesi, iddialı ama aynı zamanda da ters köşe bir yorum...

KANAL D’DEN YILIN SÜRPRİZİ

Bu yılın belki de en sürpriz komedisi Kanal D’ den geldi. Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar ve Rüzgar Aksoy’un rol aldıkları ‘Koca Koca Yalanlar’, ilk bölümden itibaren ilgi ve alakayı üzerine çekti. Aile ilişkileri ve evliliğe ‘eleştirel bir gözle’ bakması, bunu da usturuplu bir şekilde sunması, kayda değer bir başarı. Umarım bu çizgisini devam ettirir.