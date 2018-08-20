Bu klipte her şey gerçek!

Geçtiğimiz ay muhteşem bir düğünle keman sanatçısı Utku Barış Andaç’la evlenen başarılı sanatçı Aydilge'nin yeni albümündeki 'Sonsuz Sevgilim' isimli şarkısı, daha önce hiç yapılmamış bir şekilde, gerçek düğün görüntüleriyle kliplendi.

Aydilge'nin eşine ve gerçek aşıklara özel olarak yazdığı ve bu yüzden de kurgu içeren yapay bir klip çekmek istemediği 'Sonsuz Sevgilim' şarkısı, başarılı yönetmen İsa Kurt'un düğün öncesi ve düğündeki en doğal anlardan oluşturduğu özel bir kliple taçlandı. Böylece dünyada ilk defa gerçek bir düğün hikayesi, bir müzik klibine dönüşmüş oldu.

Mutluluğunu ve düğün gününde yaşadığı büyük heyecanı seksen bir milyonla paylaşmaya hazırlanan Aydilge'nin 13 Ağustos'ta yayına girecek olan klibine, sanatçının müzisyen dostları Özgün, Aynur Aydın ve Ferman Akgül (maNga) de eğlenceli sahne anlarıyla renk kattı. Şarkısına, eşiyle önceki yaşamlarda da bir arada olduklarına inandıkları için 'Sonsuz Sevgilim' adını verdiğini açıklayan Aydilge, "Bu Klipte aşk da, gelin damat da, yaşananlar da baştan aşağı gerçek! Hayatım boyunca aşka inancımı asla yitirmedim. Kimse yitirmesin istiyorum. Bunun için de şarkıma yapay bir aşk hikayesi çekmektense her şeyin gerçek ve doğal olduğu bir klip oluşturduk. Aşk romanlarda kalmadı, hala var! Yeter ki siz de inanın ve aşktan vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.