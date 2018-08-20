Ahmet Hakan: Sıra sende Ajda

Bu yaza da ünlü isimlerin bikinili pozları damga vuruyor.

Defne Samyeli'nin geçtiğimiz hafta paylaştığı bikinili pozları hem çok beğenilmiş hem de çok fazla tartışma konusu olmuştu. Samyeli'nin ardından, usta oyuncu Gülriz Sururi de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bikinili fotoğrafını paylaştı.

46 Yaşındaki Defne Samyeli ile 89 yaşındaki Gülriz Sururi'nin bikinili paylaşımlarının ardından Ahmet Hakan'dan Ajda Pekkan çıkışı geldi.

Ahmet HAKAN / HÜRRİYET

Sıra sende Ajda

46 yaşındaki Defne Samyeli bikinili poz verdi.

89 yaşındaki Gülriz Sururi durur mu? O da poz verdi.

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İkisinin arasına bir Ajda ne iyi gider ama!