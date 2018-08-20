Burçin Terzioğlu, paylaştığı yüzükle kafaları karıştırdı

Sevgilisi İlker Kaleli ile "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yapan Burçin Terzioğlu, akılları karıştıran bir paylaşım yaptı. Burçin Terzioğlu'nun paylaşımında parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Yayınlandığı tarihlerde izleyenleri ekrana kilitleyen Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin dizideki aşkı gerçeğe dönüşmüş, ikili sevgili olmuştu. Çift, 4 yıldır birlikte.

Hayranlarının dört gözle evlenmelerini beklediği çift, geçenlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Parmağındaki yüzük dikkat çekti

Bu açıklamadan sonra Burçin Terzioğlu, evlilik beklentilerini körükleyen bir paylaşım yaptı. Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından paylaştığı siyah-beyaz fotoğrafında parmağındaki yüzükle dikkat çekti.

Burçin Terzioğlu, parmağındaki yüzükle 'evliliğe sinyal mi veriyor?' sorusunu akıllara getirdi.