Tarık Ünlüoğlu'dan Deniz Çakır yorumu: Hayırlı olsun

Tarık Ünlüoğlu, diziden çıkartılan Deniz Çakır ile ilgili konuştu: Hayırlı olsun

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, bayram tatiline çıkarken görüntülendi. Atatürk Havalimanı’nda Kıbrıs’a gitmek üzereyken Deniz Çakır ile ilgili soru sorulan oyuncu, “Hayırlısı olsun” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, eşi Gülenay Kalkan ile birlikte görülen Ünlüoğlu, Deniz Çakır’ın diziden ayrıldığına yönelik sorulara “Hayırlısı olsun yeni sezonda yeni isimler gelebilir bekleyelim hep birlikte görelim” açıklamasını yaptıktan sonra valizleriyle tatil pozunu vererek uçağın yolunu tuttu.