Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'nın verdiği konserde sarf ettiği 'Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde. Baksanıza hâlâ bekarım' sözleri 'Ailecek Şaşkınız'da 'Beyaz atlı prens' sahnesi olan eski sevgilisi Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Sıla, 'Ailecek Şaşkınız'da 'Beyaz atlı prens' sahnesi olan eski sevgilisi Ahmet Kural'a bu kez, ''Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde. Baksanıza hâlâ bekarım'' sözleriyle bir göndermede daha bulundu.

'On'dan Kalanlar' adlı Ege Turnesi'ne devam eden Sıla, 20 gün aradan sonra ikinci kez Ayvalık'ta Amfi Tiyatro'yı tamamen dolduran binlerce hayranına bir konser daha verdi.

Sıla, konserine 'Evleniyor' şeklindeki söylentilere açıklık getirerek başladı.

Ünlü şarkıcı, "Babam apar topar annemi aramış. 'Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş' demiş. Annem tabii rahat. 'Merak etme, öyle bir şey olsa önce bizim haberimiz olur' cevabını vermiş babama. Ben de bir an evleniyorum filan sandım. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hâlâ tescilli bekârım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik'' dedi.

Ahmet Kural'ın canlandırdığı 'Ferhat', 'Ailecek Şaşkınız'ın bir sahnesinde âşık olduğu 'Elif'in evinin önüne kahverengi bir atla gelmiş, "Bak beyaz atlı prensin kapına geldi. Beyaz at bulamadım, o yüzden beyaz giyindim' demişti.Sıla'nın 'Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hâlâ tescilli bekârım' sözleri Ahmet Kural'a yeni bir gönderme olarak yorumlandı.

Sıla, ayrıldıktan 1.5 ay sonra 'Sıla' adındaki bir kayığın fotoğrafını paylaşarak 'O kayığa binip gitmek öyle zor değil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin' demişti. Ünlü şarkıcı 13 Ağustos'ta da Can Yücel'in 'Farzet ki hiç ayrılmadık' şiirini yine sosyal medya hesabından paylaşarak Ahmet Kural'a bir göndermede bulunmuştu.