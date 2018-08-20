Aydilge: Dolara inat sarılalım!

Aydilge, eşine özel olarak yazdığı ve gerçek düğün görüntülerinden oluşan klibiyle yoğun ilgi gören Sonsuz Sevgilim şarkısını da eşinin gözlerinin içine bakarak seslendirdi.

"Gel Sarıl Bana" isimli şarkısını da seslendiren Aydilge, ''Amerika'da 60 dolar karşılığı sarılma seansları başlamış. İnsanlar sarılabilecek birilerine ihtiyaç duydukları için 60 dolar verip sarılma hizmeti almaya başlamışlar. Ne mutlu ki bizim ülkemizde hala sarılmak bedava... '' dedi. Sadece doları boykot etmekle bir yere varılamayacağını söyleyen sanatçı, henüz hala birbirimize karşılıksız sarılabiliyorken, Amerika'dan miras gelen tüm maddiyatçı ve aç gözlü düşünce biçimlerini de boykot etmek gerektiğini ifade ederek ''Dolara inat bedava sarılalım, kucaklaşalım.'' diye seyirciye seslendi.