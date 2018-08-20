'Babamda yılların yorgunluğu var'

Hürriyet- Cüreklibatır, babasının sağlık durumuyla ilgili “Babam evde kontrol altında” diye konuştu.

Hemşire gözetiminde

Cüneyt Arkın, geçen hafta Silivri’deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra taburcu edilmişti. Önceki gün Bodrum’da objektife yansıyan Kaan Cüreklibatır, babasının hemşire gözetiminde evde tedaviye devam ettiğini söyledi.

Üzerinden atamadı

Cüneyt Arkın’a benzeyen oğlu Sarp’la objektife yansıyan Cüreklibatır “Babamda yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var, onu üzerinden atamadı. Tedavisine evde devam ediliyor. Şu an ciddi bir sıkıntı yok” diye konuştu.