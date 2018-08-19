Akkaya'dan Ergen ve Avşar'a şok sözler

Beyaz TV'de yayınlanan "Mertçe Sohbetler''in bu haftaki konuğu ünlü model ve sunucu Deniz Akkaya'ydı. Magazin gündemine damga vuracak açıklamalar yapan Deniz Akkaya; Gülben Ergen, Hülya Avşar ve eski eşi Efe Önbilgin'i adeta topa tuttu...



''1 METRE 20 CM BOYUNDA SELÜLİT DAĞI KADINLAR... BUNLAR BİR İKİ TANE AMİP GİBİ,ÜLKEDEN GİTSİNLER YOK OLSUNLAR!!!''

Gülben Ergen'in ''Bana aşık olmak çok çekici'', Hülya Avşar'ın da yıllardır yaptığı ''Türkiye'nin en güzel kadını benim'' açıklamalarına gönderme yapan Deniz Akkaya ünlü ikili hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.Deniz Akkaya: ''1990 öncesi ünlü olan kadınların yaptıkları açıklamalarla kendilerini düşürdükleri durumu çok komik buluyorum.Biri bana aşık olmak çok çekici der, biri ben en güzel kadınım der; Siz 1 metre 20 cm boyunda selülit dağı kadınlarsınız, Defne Samyeli'ne bakın siz o kadının yanında güzellikten bahsedebilir misiniz? Bunlar böyle bir iki tane amip gibi artık bu ülkeden gitsinler ve yok olsunlar.'' diyerek magazin gündemini değiştirecek açıklamalar yaptı.

''EFE ÖNBİLGİN KIZI AYŞE'Yİ 5 YILDIR BİR KERE BİLE GÖRMEDİ''

Eski eşi Efe Önbilgin'in çok kötü bir baba olduğunu belirten Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in kızı Ayşe'ye yüklü miktarda nafaka borcu olduğunu ama asıl önemlisi Efe Bey'in kızını 5 senedir bir kez bile görmediğini belirtti.

''TOM CRUISE'LA AYNI İĞNEYİ YAPTIRIYORUZ''

Yaptığı spor dışında sağlığını ve fiziğini korumak için çok para harcadığını söyleyen ünlü model, her ay hacamat ve ozon tedavisi yaptırdığını belirtti.Yıllardır yaşlanmayan düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile aynı ''Growth'' (Büyüme Hormonu'' iğnesini yaptırdığını söyleyen Deniz Akkaya, bu iğne tedavisinin çok etkili olduğunu belirtti.