Sıla'dan düğün açıklaması: Tatlı bir telaş içindeyiz

Altınoluk'ta yoğun istek üzerine bir kez daha sahne alan Sıla, verdiği konserde yaptığı evlilik açıklamalarıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre şarkıları ile olduğu kadar seyircilerle girdiği diyaloglarla da geceye damgasını vuran Sıla, bir hayranının “Sana sarılabilir miyim?” talebini “Elbette. Neden olmasın. Gel hadi buraya” sözleri ile cevaplandırıp onu sahneye davet etti.

Küçük hayranı ile sahnede sevgi dolu bir kucaklaşmaya imza atan başarılı popçu, “Hadi şimdi partili yerine geç ve goy goy şarkılara kadar uslu uslu otur. Ben sana işaret vereceğim. İşareti alınca, çıldır, delir, çevrendekileri coştur… Çaktırma… Aramızda…” sözleri ile hayranını yerine uğurlayıp yüzleri güldürmeyi başardı.

Küçük hayranı ile sahnede sevgi dolu bir kucaklaşmaya imza atan başarılı popçu, “Hadi şimdi partili yerine geç ve goy goy şarkılara kadar uslu uslu otur. Ben sana işaret vereceğim. İşareti alınca, çıldır, delir, çevrendekileri coştur… Çaktırma… Aramızda…” sözleri ile hayranını yerine uğurlayıp yüzleri güldürmeyi başardı.

“BU SENE ÇOK DÜĞÜN GÖRECEĞİZ”

Konserinin son bölümlerine doğru kendisini dinlemeye gelenlere büyük bir sürpriz yaparak oldukça ilginç bir açıklamaya imza atan Sıla, “Aslında tatlı bir telaş içindeyiz. Bu sene çok sayıda düğün göreceğiz. Müzisyen arkadaşım Tuba Önal dünya evine giriyor. Bitti mi? Hayır… Bizde sürpriz bitmez. Esas bombayı şimdi patlatıyorum. Cudi bu yaz sonunda evleniyor. Biz mi? Biz yine evde kedi seveceğiz. Durum onu gösteriyor. Sahnemiz nikah salonuna dönüyor anlayacağınız” sözleri ile müjdelerini bir bir sıraladı.

Yoğun alkış tufanının koptuğu bu anlarda yol arkadaşı Efe Bahadır’a dönerek “Bizi de bir gün alkışlarlar Efeciğim, üzülme… On sene sonra mı olur? Yirmi sene sonra mı olur o meçhul…” diyerek Bahadır’a takılmayı da ihmal etmedi.