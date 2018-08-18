Halit Ergenç soluğu hastanede aldı

Oyuncu Halit Ergenç, her yaz olduğu gibi eşi Bergüzar Korel ve oğlu ile Çeşme tatiline başladı.

Sözcü'nün haberine göre; gözlerden uzakta yazlık evlerinde tatil yapan Ergenç, talihsiz bir kaza geçirdi. Evlerinde tadilat yaptığı sırada ayağında kesik oluşan oyuncu, soluğu doktorda aldı.

Ergenç, “Yıllar önce ayağım kesilmişti. Enfeksiyon kaptığım için küçücük bir yara büyük sorun haline gelmişti. Şimdi de önlem amaçlı doktora geldim. Görünürde büyük bir kaza gibi gözüküyor. Ancak gayet sağlıklıyım” dedi.

Halit Ergenç ve ailesinin, Kurban Bayramı tatilini Çeşme'de geçireceği öğrenildi.