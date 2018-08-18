Kenan İmirzalıoğlu, Çukur'un kadrosuna mı dahil oluyor?

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolde yer aldığı, ikinci sezonu merakla beklenen 'Çukur' dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, Show TV'de yayınlanan fenomen yapım hakkındaki söylentileri köşesine taşıdı.

Mesut YAR / POSTA

'Çukur' ve Kenan İmirzalıoğlu!

“Çukur”da (Show TV) Kenan İmirzalıoğlu ismi geçiyor. Kulisin aslı olduğunu düşünmüyorum. “Çukur” dizisi Kenan İmirzalıoğlu’na, Kenan İmirzalıoğlu da “Çukur”a ekstra bir şey katmaz...

Oturmuş dizilerde özellikle ana karakterlerden ziyade yan ve güçlü öyküsü olan karakterler diziye renk getiriyor. Hâl böyle olunca bu kulis çalışması iki tarafın da kriterlerinin altında kalıyor. Ben yemedim, belki bir yiyen bulunur!