Deniz Çakır, o haberler için erişim engeli istedi!

Oyuncu Deniz Çakır, gazeteci Cüneyt Özdemir’le aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaların bazı medya organlarında haber yapılması üzerine harekete geçti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosundan özel hayatından dolayı çıkartılmasının ardından Deniz Çakır, hakkında çıkan asılsız haberler için mahkemeye başvurarak önlem aldı.

AVUKATLARI ARACILIĞIYLA ERİŞİM ENGELİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Oyuncu Deniz Çakır, gazeteci Cüneyt Özdemir'le aralarından ilişki olduğu yönündeki iddiaların bazı medya organlarında haber yapılması üzerine harekete geçti. Deniz Çakır'ın avukatları, çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek bu iddiaları sayfalarına taşıyan internet sitelerinin erişime engellenmesini istedi.

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Adalet Sarayı'na oyuncu Deniz Çakır adına başvuran avukatlar, dedikodu mahiyetinde ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan haberlerin basın yayın organlarında yer aldığını belirttiler.

KORUMA KARARI ALDIRDIĞIMIZ KİŞİNİN İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre; Dilekçede, haberin kaynağının aleyhinde koruma kararı aldıkları bir şahısın iddiaları olduğu belirtilerek, hem müvekkilleri hem de Cüneyt Özdemir tarafından haberleri kesin surette reddettiği vurgulandı. Dilekçede, çıkan haberin müvekkillerinin özel hayatı ve kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edilerek haberlerin sunulduğu internet sitelerinin erişime engellenmesi talep edildi.