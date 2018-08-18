Emre Altuğ iflas mı etti?

Popçu Emre Altuğ’un ortağı olduğu İzmir Alaçatı’daki Gazino Sako adlı mekan iki ayda havlu attı. Parasızlık yüzünden konserler iptal edilirken, şarkıcı Deha Bilimlier alacakları için mahkemeye başvuracağını söyledi.

Yeniasır'da yer alan habere göre; 15 Haziran'da Deniz Seki konseriyle kapılarını açan ve bugüne kadar pek çok sanatçıyı sahnesine konuk eden Alaçatı Gazino Sako, müzisyenlere ve çalışanlarına olan borcu nedeniyle kepenk kapattı. Konserleri iptal eden ünlü mekan, yaz sonuna kadar da program gerçekleştirmeyeceğinin sinyalini verdi. Popçu Emre Altuğ, Eser Özcan ve Kaan Dağdelen ortaklığında faaliyet gösteren işletme hakkında ilk fire popçu Deha Bilimlier'den geldi. Bu yaz birkaç kez Sako'da konser veren Deha, kendi Instagram sayfasında konuyla ilgili sorunu dile getiren bir yazı paylaştı.

Zehir zemberek iddialar

Bilimlier, "Verilen sözler tutulmayıp, konser ödemelerini zamanında yatırmayan, Çeşme Alaçatı'da adeta sanatçı avına çıkmış Gazino Sako adlı mekan ile anlaşmamız sona ermiştir! Ben ve benim gibi olup da söyleyemeyen birçok sanatçı dostum adına da bu bilgilendirmeyi yapıyorum!

Bu piyasaya çok yeni girdikleri için bu devranın bu şekilde döneceğini zanneden bu işletmeye avukatım aracılığı ile ayrıca hukuki süreç de başlatıyoruz" diye yazdı.

Zehir zemberek iddialarda bulunan Bilimlier, sayfanın alt kısmına da müzik tesisat sistemi ve otel konaklamalarının da ödenmediğini, halen daha başka sanatçılarla anlaşma yapıldığını, birçok işadamından sponsorluk adı altında para istendiğini not olarak ekledi.