Hadise'nin ablasından yeni hamle!

Ünlü şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişimi sonrası Açıkgöz kardeşlerin arası bozulmuş ünlü şarkıcı da kız kardeşleriyle profesyonel iş ilişkisini bitirmişti.

Bunun sonucunda abla Hülya Açıkgöz, tepki olarak Hadise ile fotoğraflarını silerek Instagram’dan da takibi bırakmıştı.

Akşam Life'ın haberine göre, aile aralarındaki tüm buzları eritti. Zor günleri geride bırakarak, anneleriyle zaman geçiren Açıkgöz kardeşlerden Hülya Açıkgöz, Hadise’yi yeniden takip etmeye başladı.

Hadise’nin yeni sezonda kız kardeşiyle çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu.