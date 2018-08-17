Taciz iddiasıyla gündeme oturan Talat Bulut'a şok!

Yasak Elma dizisinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan, ancak delil yetersizliğinden dolayı hakkında dava açılmayan Talat Bulut, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Mucize 2'de olmayacak.

Gazete Duvar’ın haberine göre, ‘Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut, Mucize 2'nin kadrosunda olmayacak. Bulut’un Yasak Elma dizisine devam edeceğini, bu nedenle filmde rol almayacağı ifade edildi.

Öte yandan Bulut’un yerine Fikret Kuşkan’ın filmde rol alacağı bilgisi edinildi. Bulut, filmin ilkinde rol almıştı.

Talat Bulut’un Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanı 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilmiş, konu yargıya taşınmış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada ‘dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği' gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.