'Çukur' dizisine iki yeni oyuncu katılıyor

Erkan Avcı ve Berkay Ateş, 'Çukur'un oyuncu kadrosuna katılan ilk isimler oldu.

Sezon finali bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok 'Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. 'Koçovalılar'a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda 'Karakuzular' ismiyle karşımıza çıkacak.

Erkan Avcı

Erkan Avcı’nın 'Çeto', Berkay Ateş’in ise 'Mahsun' rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda 'Çukur’da tansiyonu yükseltecek.

Berkay Ateş