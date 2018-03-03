Didem Şahin'den olay yaratacak sözler

"Uzun süreli evliliğin sırrı nedir?" sorusu üzerine Didem Şahin, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ın haberine göre; Didem Şahin, eşi için "Karşılıklı saygı sevgi önemli. Üç maymunu oynadığınız sürece evlilikle çok güzel gidiyor. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz. Tabii ki Selami'nin ufak tefek flörtleri olacak. Erkek sanatçılar sahneye çıktığında ufak ufak flört etmiyorlar mı? Görmüyor muyuz?. Akşam eve gelip kapıyı açtığımda benim oluyor" dedi.

Selami Şahin ise "Akşam eve geldiğim zaman eşim 'Hoşgeldin benimkisi', sabah gittiğim zaman 'Güle güle elinkisi' diyor. Sanatçı halkın malıdır" şeklinde konuştu.