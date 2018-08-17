Demet Akalın'ın yasağını yıkan Okan Kurt'un ilk pozu

Okan Kurt, Demet Akalın'ın 7 yıl önce koyduğu sosyal medya yasağını yıkarak Instagram hesabı açtı. Kurt ilk paylaşımını ise eşiyle yaptı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıllar önce eşi Okan Kurt'un kızlarla fotoğraf çektirmesini ve sosyal medya kullanmasını yasaklamıştı. Okan Kurt bu kuralı yıkarak yıllar sonra Instagram hesabı açtı.

7 YILLIK YASAĞI ÇİĞNEDİ

2012 yılında Demet Akalın'la dünya evine giren Okan Kurt, 7 yıl önce eşinin koyduğu sosyal medya yasağını çiğneyerek Instagram hesabı açtı. Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan iş adamı kısa sürede bir çok paylaşım yaptı.

İLK PAYLAŞIMINI DEMET'LE YAPTI

Dün Instagram hesabı açan Okan Kurt'u 28 bin kişi takibe aldı. İlk paylaşımını ise eşi Demet Akalın'la yemek yediği anın fotoğrafıyla yapan Kurt, altına da şu notu düştü: "İlk pozum eşimle tabi ki"