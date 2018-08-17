İrem Derici, Kaya Çilingiroğlu'nun hayranı çıktı

Son günlerde, aşk ve kariyer üzerine yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir yandan da albümünde yer alan şarkıları kliplendirmek için koşturuyor. Şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta golf oynayan Kaya Çilinğiroğlu'na gönderme yaptı.

"BİR KAYA ÇİLİNGİROĞLU DEĞİLİM"

Derici bir klip çekimi sırasında elinde golf sopasıyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve yine her zaman olduğu gibi kendisine has esprili yaklaşımıyla golf sporuna ilgisiyle bilinen Kaya Çilingiroğlu'na göndermede bulunarak, fotoğrafın altına; "Bir Kaya Çilingiroğlu değilim tabi" notunu düştü.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı: