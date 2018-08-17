Berkay'dan eşine 2 buçuk milyonluk hediye!

Ünlü popçu Berkay, 2. evlilik yıl dönümünde yaptığı pahalı jestle eşi Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon lira değerinde cip hediye etti.

Takvim'den Halil Çilingir'in haberine göre, ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'le evliliklerinin 2'nci yıl dönümü için kesenin ağzını açtı. Şarkıcı önceki gün eşi için aldığı lüks model ciple Nişantaşı'nda görüntülendi.

2 BUÇUK MİLYONLUK SÜRPRİZ

Direksiyonun başına geçip evinin yolunu tutan Berkay, "Aracı çok yeni aldım, ama kendim için değil. Canım eşim Özlem'e hediye aldım. Şimdi ona götürüyorum, sürpriz olacak." dedi. Bonkör popçunun Özlem Ada Şahin'e aldığı cipin fiyatı ise 350 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 400 bin lira.