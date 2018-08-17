'Paranı yiyor' yorumu Pınar Altuğ'u kızdırdı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından eşi ve kızı ile olan fotoğrafını paylaştı. Eşi Yağmur Atacan'dan 11 yıl önce bugün evlilik teklifi aldığını sevenleriyle paylaşan Altuğ, gelen kötü yorumlara isyan etti.

Pınar Altuğ 12 Nisan 2008 tarihinde oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. Ünlü oyuncu eşi Yağmur Atacan'ın 11 yıl önce bugün evlilik teklifinde bulunduğunu sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: Hani bana 11 sene önce bugün 'benimle evlenir misin?' demiştin ya, evet, her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni çok seviyorum.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa yapılan kötü yorumlar Pınar Altuğ’u isyan ettirdi.

Bir takipçisi Altuğ’un paylaşımının altına; Ne güzel işte paranı yiyor...' yazdı. Kötü yoruma sinirlenen ünlü oyuncu takipçisine şu cevabı verdi: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş...