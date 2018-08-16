Meghan Markle’ın hamile olup olmadığı saçlarından anlaşılacak

Kraliyet Ailesi'ne girdiğinden bu yana sansasyonların odak noktasında olan Meghan Markle, şimdi de ne zaman hamile kalacağı ile ilgili gündemde.

Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’ne dahil olduğu günden bu yana rahat yüzü görmedi. Her gün hakkında çıkan bir dedikodu, hakkında verilen bir röportaj, babasının açıklamaları, Kraliçe’nin yorumları derken şimdi de ne zaman hamile kalacağı gündemi meşgul ediyor.

Afro Amerikalı bir anne ve Hollanda-İrlanda kökenli bir babanın kızı olan Meghan Markle’ın hamile kalıp kalmadığı haberleri alıp başını gitmişken, bir görgü kuralları uzmanı The Sun Gazetesi’ne ilginç bir açıklama yaptı.

Markle’ın Afrika kökenli bir anneye sahip olmasından dolayı saçlarının kıvırcık olduğunu, düzleştirmek için kimyasal kullandığını belirten uzman, Düşes’in hamileliğinin saçlardan belli olacağını söyledi: “Meghan’ın ilginç olabilecek tek şeyi saçları. Meghan’ın annesi Doria Ragland, Afrika kökenli bir Amerikalı. Meghan’da doğal kıvırcık saçlara sahip. Saçlarına şimdi ne yaptığını bilmiyoruz, ancak keratin ya da düzeltmek için bir Brezilya fönü kullanıyor olabilir. Hamile kaldığında bu tür kimyasal ürünleri kullanmayacağı ve tekrar kıvırcık haline döneceği için, Düşes’in hamileliğini merak edenlere bir ipucu olabilir.”