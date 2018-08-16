İrem Sak, geri adım attı!

"Erkan Petekkaya'yla evlenmem" ifadeleri sorulan İrem Sak, "Hep komediden oluyor bunlar" dedi.

Bir süre önce Güldür Güldür Show’dan ayrıldığını ve artık komedi projelerinde rol almayacağını açıklayan İrem Sak, Nişantaşı'nda görüntülendi. Katıldığı bir Youtube programındaki "Erkan Petekkaya'yla evlenmem" sözleri sorulan Sak, "Bunlar hep komediden oluyor, tanışmıyoruz bile" cevabını verdi.

"Erkan Petekkaya asla.."

Makyaj videoları ile fenomen olan Youtuber Danla Bilic'e konuk olan İrem Sak, "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin?" şeklindeki soruya, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" ifadeleri ile cevap vermişti.

"Hep komediden oluyor bunlar"

Bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu, "Hep komediden oluyor bunlar, şakalaşıyorduk, onu düşünmedim. Tanışmıyoruz bile" sözleri ile geri adım attı.