Zeynep Alkan: Babamın eli ağırdır, yapıştırır!

Alkan, babasının “Ben çalışıyorum onlar tatil yapıyor” sözü hatırlatılınca “Şaka yapmak istemiş. Babamın eli ağırdır, şakayla karışık yapıştırır” dedi.

Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’den dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, uzun süredir Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan Alkan, babasının “Ben çalışıyorum onlar tatil yapıyor” sözü hatırlatılınca “Şaka yapmak istemiş. Babamın eli ağırdır, şakayla karışık yapıştırır” dedi.

Roma’da oyunculuk eğitimine devam eden, Ata Demirer’den film teklifi alan Zeynep, “Çok konuşmak istemiyorum ama teklif geldi. Detayları konuşmadık” dedi.