Aşkım Kapışmak ile Danla Bilic mahkemelik oldu

Youtuber Danla Bilic ile yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak davalık oldu.

Danla Bilic, kendisine 'Kalçalarını görelim' diyen Aşkım Kapışmak'a 'şeref yoksunu, karaktersiz' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine kendisine hakaret ettiğini söyleyen Aşkım Kapışmak şikayetçi oldu.

'Kalçalarını görelim' demişti

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre kendisine hakaret ettiğini söylediği Danla Bilic'i şikayet etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli dava dilekçesi verdi. Geçtiğimiz aylar ise Neslihan Damla Akdemir hakkında kişilik analizi yapan Aşkım Kapışmak, ünlü Youtuber'a 'kalçalarını görelim' demişti. Akdemir'in de bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan Danla Bilic'in Youtube'dan aylık 250 bin TL kazandığı iddia edildi.