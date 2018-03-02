Acun Ilıcalı'nın önünü kesti: Tek isteğim var...

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın önünü kesen bir vatandaş, "Beni Survivor'a götür" talebinde bulundu. Ilıcalı da bu anları videoya çekip sosyal medyadan paylaştı.

Hemen her gün heyecanın ve adrenalinin dozunun arttığı Survivor 2018'de yarışmacılar kazanabilmek adına büyük bir uğraş veriyor.

ACUN GÖREN MASUM VATANDAŞ

Milyonlarca insanın izlediği bu yarışmanın takipçilerinden biri geride bıraktığımız akşam eşi Şeyma Subaşı ile vakit geçiren Acun Ilıcalı'yı karşısında görünce bir iki laf etmeden geçmek istemedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Keyfi yerinde olan Acun Ilıcalı, Survivor'a gitmek istediğini belirten izleyiciyi videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.