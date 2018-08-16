Eşkıya'dan ayrılan Sanem Çelik hangi diziyle ekrana dönüyor?

Ceylan rolünü oynadığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden sezon finali öncesi ayrılan Sanem Çelik'in yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncunun, 3 sezon boyunca oynadığı diziden ayrıldıktan sonra çok sayıda projeden teklif aldığı konuşuluyordu.

Son gelen haberlere göre Sanem Çelik, Kanal D'nin Miray Daner ve Mert Yazıcıoğlu'nun adının geçtiği 'Bir Litre Gözyaşı' dizisiyle el sıkıştı. Medyapım'ın Kanal D için hazırlayacağı dizinin yönetmen koltuğunda Serhan Şahin oturacak.

Japon uyarlaması dizide Sanem Çelik, kızı omurilik hastası olan eski bir hemşireye hayat verecek. 'Bir Litre Gözyaşı' dizisi için geçen yıl ilk olarak Farah Zeynep Abdullah'la anlaşma imzalanmıştı. Ancak daha sonra senaryo krizi yaşanınca proje bu yıla ertelenmişti.