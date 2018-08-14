Şahan Gökbakar: Zavallı bir b.k parçası olduğunuzun...

Yarattığı Recep İvedik karakteriyle, Türk sinema tarihinin en çok gişe yapmış filmlerine imza atan Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımla sert mesaj verdi.

İlk olarak ‘Dikkat Şahan Çıkabilir’ adlı komedi programıyla tanınan ve sonrasında kendi yarattığı Recep İvedik karakterini beyazperdeye taşıyarak ününe ün katan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Doğru bildiği konularda sözünü esirgemeyen ve geri adım atmayan Şahan Gökbakar son zamanlarda mesajlı içeriklerle öne çıkıyor. Her ne kadar kime gönderme yaptığı net bir şekilde belli olmasa da Gökbakar sert ifadeler kullanmaktan geri durmuyor.

İşte, Gökbakar’ın yalakaları hedefine koyduğu son paylaşımı: