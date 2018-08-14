Hakan Ural'ın anlattıkları şoke etti: 'Bakalım, şortlarınız ne kadar kısa'

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı programının sunucusu Hakan Ural, kamera arkasında çalışan İrem isimli kadının oturduğu bir mekanda yaşadığı saldırıyı anlattı. Ural, canlı yayında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hakan Ural'ın "suç duyurusunda bulunuyorum" ifadesi ile anlattığı olaya göre; "Gel Konuşalım" adlı programın kamera arkasında çalışan İrem adlı genç kadın, kız kardeşiyle oturduğu Ortaköy'de bir kafede kendini Avukat olarak tanıtan bir kişinin işletmeciyi çağırarak "Bu kızların şortu çok kısa ben rahatsız oluyorum kaldırım" dediğini, işletme sahibinin "ne münasebet" diyerek müşteri ile tartışmaya girdiğini ve sonunda polislerin kafeye inceleme yapmaya geldiklerini anlattı.

Polis: Ayağa kalkın bakalım, şortlarınız ne kadar kısa bakacağız

Ural, “cafe’ye gelen polisler, kendini Avukat olarak tanıtan kişiye, “sen ne karışıyorsun” demek yerine kadınlara “ayağa kalkın bakalım, şortlarınız ne kadar kısa bakacağız” diyerek kızları ayağa kaldırdığını anlattı.

Hakan Ural canlı yayında savcılığa seslendi

TV8 ekranından savcılığa seslenen Ural, hem Avukat hakkında hem de polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. “Bu akıllara zarar bir durum, bu hasta ruhlu insanların acil yakalanması lazım” dedi.