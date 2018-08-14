Kenan Işık'tan haber var! Sağlık durumu...

Kenan Işık uzun süredir tedavi altında… Ekranların sevilen yüzü Kenan Işık henüz sağlığına kavuşamamış olsa da farklı bir konuyla gündeme geldi. . İflas eden Kiss Müzik’e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan’ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. Satışı çıkarılan albümlerin arasında 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık’ın şiir albümü de bulunuyor. Peki Kenan Işık kimdir, sağlık durumuna dair son gelişmeler neler?

KENAN IŞIK’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bu gelişme sonrası Kenan Işık’ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu. 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık’ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara’da okurken ise Meydan Sahnesi’ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık’ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık’ın tedavisi 4 yıldır evinde devam etmektedir.

Kenan Işık’ın rol aldığı filmler ve diziler;

1990-Hanımın Çiftliği

1991-Sızı

1993-Süper Baba

1997-Sıcak Saatler

2002-Yeşil Işık

2001- 2002 Dadı

2000- 2004 Kim Beş Yüz Milyar İster?

2004 – Sayın Bakanım

2005-2007Kim Beş Yüz Bin İster?

2007- Fikrimin İnce Gülü

2008 – Kim Bir Milyon İster?

2009 – Dünya Bir Oyun Sahnesi

2010- 2011 Kelimenin Gücü

2011 – 2014 Kim Milyoner Olmak İster?