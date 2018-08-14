Beni Affet dizisinden Bizim Hikaye'ye transfer

Bayram sonrası sete çıkmaya hazırlanan dizi ekipleri, yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Birsen ALTUNTAŞ -MEDYATAVA - FOX'un reyting rekortmeni dizisi Bizim Hikaye'nin ay sonunda çekimlere başlaması planlanıyor. Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun katıldığı ortaya çıktı.

Fenomen günlük dizi 'Beni Affet'de 6 yıl boyunca Cüneyt rolüne hayat veren Murat Danacı, 'Bizim Hikaye'nin yeni oyuncusu oldu. Yıllardır Ankara'da yaşayan Danacı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a yerleşme kararı almıştı. Sevilen oyuncunun yeni dizisinde Hazal Kaya'nın hayat verdiği Filiz'in avukatını canlandıracağı öğrenildi.