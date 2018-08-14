Esra Erol'dan eşine destek

Esra Erol pazar gecesi bir kadın takipçisine sarf ettiği küfürle eleştiri konusu olan eşi Ali Özbir'e destek çıktı.

Ali Özbir kendisine "Esra Erol sizde ne buldu acaba?" diye soran kadın takipçiye "Sana mı sorsaydı sokuk?" yanıtını vermişti.

Esra Erol'un son olarak çocukları İdris Ali, Ömer ve eşiyle yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Birbirimizden ayrılmayacağız. Hayat bizi zorlasa da, iyi de gitse kötü de gitse hep birlikte yapacağız. Beraberliği bozmayacağız" şeklindeki mesaj dikkat çekti.

Ünlü sunucunun #bizaileyizdüşersekbizibizkaldırırız etiketiyle paylaştığı fotoğrafta eşinin sadece ellerinin görünmesi ise şaşırttı.